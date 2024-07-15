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18:13, 15 июля 2024Наука и техника

На Западе поразились разрушительной силе российского оружия

BI: российские ФАБ-3000 являются разрушительной силой из-за своих характеристик

Кадр: Минобороны России

Российские авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) являются разрушительной силой из-за своих характеристик. Об этом пишет западное издание Business Insider (BI).

«Бомбы ФАБ-3000 весят 6600 фунтов, или 3,3 тонны,» — поразились в публикации.

Там отметили, что оружие предоставляет российской авиации огромное преимущество перед украинскими Вооруженными силами, поскольку обладает большой мощностью и запускается с безопасного расстояния. «Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и имеют небаллистическую траекторию», — уточнили в BI.

Ранее госкорпорация «Ростех» в Telegram сообщила, что российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами УМПК, которые улучшат характеристики различных авиабомб, включая ФАБ-3000.

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      Иван Потапов
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