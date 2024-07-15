«Ростех» усовершенствует модуль планирования для ФАБ-3000

«Ростех»: модуль планирования и коррекции для авиабомбы ФАБ-3000 усовершенствуют

Российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые улучшат характеристики различных авиабомб, включая ФАБ-3000. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов», — говорится в сообщении.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что бомбы с УМПК отличаются высокой эффективностью. При этом они значительно дешевле управляемых боеприпасов подобного класса.

Ранее в июле американское издание Business Insider писало, что ФАБ-3000 способна изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В июне источник ТАСС сообщил, что Воздушно-космические силы России впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО. Бомбу с оборудованием, которое превращает свободнопадающий боеприпас в высокоточный, сбросили на цель в Харьковской области.