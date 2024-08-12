Российская ФАБ-3000 останется самой мощной планирующей бомбой

КТРВ: авиабомбу ФАБ-5000 не будут оснащать модулем планирования УМПК

Фугасная авиабомба ФАБ-3000, которую оснащают универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), останется самым мощным боеприпасом этого типа в арсенале российских самолетов. ФАБ-5000 не будут оснащать УМПК, сообщил глава Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли ФАБ-5000 оснащаться модулем планирования, Обносов сказал: «Нет, не будет».

УМПК, состоящий из раскладывающегося крыла и аппаратуры наведения, превращает свободнопадающий боеприпас в высокоточный. Сейчас моделями планирования оснащают бомбы ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

В конце июля стало известно, что Россия наращивает производство ФАБ всех калибров для применения с УМПК.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что ФАБ-3000 с УМПК способны поражать цели на удалении до 50-60 километров. Это позволяет самолетам сбрасывать бомбы, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.