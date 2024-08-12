Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:08, 12 августа 2024Наука и техника

Российская ФАБ-3000 останется самой мощной планирующей бомбой

КТРВ: авиабомбу ФАБ-5000 не будут оснащать модулем планирования УМПК

Фото: РИА Новости

Фугасная авиабомба ФАБ-3000, которую оснащают универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), останется самым мощным боеприпасом этого типа в арсенале российских самолетов. ФАБ-5000 не будут оснащать УМПК, сообщил глава Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли ФАБ-5000 оснащаться модулем планирования, Обносов сказал: «Нет, не будет».

УМПК, состоящий из раскладывающегося крыла и аппаратуры наведения, превращает свободнопадающий боеприпас в высокоточный. Сейчас моделями планирования оснащают бомбы ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

В конце июля стало известно, что Россия наращивает производство ФАБ всех калибров для применения с УМПК.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что ФАБ-3000 с УМПК способны поражать цели на удалении до 50-60 километров. Это позволяет самолетам сбрасывать бомбы, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

      Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

      Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      Путин назвал главную задачу в Курской области

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше