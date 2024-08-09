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16:13, 9 августа 2024Бывший СССР

Удар ВКС России по военной технике ВСУ в Сумской области попал на видео

Минобороны показало удар ВКС России по военной технике ВСУ в Сумской области

В Сумской области Украины российские военные поразили скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара журналистам показало Минобороны России.

Техника ВСУ уничтожена в одном из районов, граничащих с Курской областью РФ. Для этого использовались бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России и авиационная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

На видео попал момент сброса бомбы и поражения цели с последующим взрывом. В результате были уничтожены скопления живой силы и военной техники в пункте временной дислокации ВСУ. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета, сообщили в Минобороны России.

Ранее появились кадры удара российских военных по опорному пункту ВСУ на донецком направлении. В результате армия России без потерь взяла позиции украинских бойцов.

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      Екатерина Грищенко
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