ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили склад ВСУ в ДНР

Минобороны показало кадры удара ВС России по складу ВСУ в ДНР с помощью ФАБ-3000

Российские военные нанесли удар с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000 и уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Разлива в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры атаки показало в Telegram Министерство обороны России.

«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР», — говорится в публикации Минобороны.

На опубликованном видео запечатлены масштабные клубы дыма, поднимающиеся в воздух от построек ангарного типа, расположенных за чертой города.

Ранее Минобороны показало кадры удара оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.