Минобороны показало кадры удара по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Минобороны показало кадры авиаудара по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.

Удар был нанесен с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.

Ранее Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Удары наносились с применением фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.