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11:40, 24 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры удара по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Минобороны показало кадры авиаудара по пункту дислокации ВСУ под Купянском
СюжетРоссийские войска

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.
Удар был нанесен с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.

Ранее Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Удары наносились с применением фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

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      Илья Таксюр
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