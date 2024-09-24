Минобороны показало кадры удара по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.
Удар был нанесен с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.
Ранее Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области. Удары наносились с применением фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.