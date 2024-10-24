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13:53, 24 октября 2024Бывший СССР

Названы особенности разом уничтожившей десятки солдат ВСУ российской бомбы

Военный эксперт Дандыкин: ФАБ-3000 почти невозможно сбить

Фото: РИА Новости

Российская бомба ФАБ-3000, жертвами которой за один раз стали несколько десятков украинских военных, применяется для уничтожения опорных пунктов противника, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Одной из особенностей бомбы он назвал то, что ее практически невозможно сбить.

«Это самая мощная корректируемая авиабомба. Она применяется для уничтожения опорных пунктов противника, забетонированных, серьезных, для обеспечения возможностей дальнейшего продвижения, — рассказал военный эксперт. — ФАБ–3000 применяется редко, но достаточно эффективно».

Дандыкин объяснил, что самолет–носитель сбрасывает бомбу за 50-60 километров от точки назначения для того, чтобы не оказаться в зоне досягаемости ПВО противника. Дальше бомба корректируется и наводится самостоятельно. Причем сбить ее налету практически невозможно.

«После попадания ФАБ-3000 происходят разрушение опорного пункта, техники, конечно, потери личного состава. Причем не только погибшими — это еще и сильный деморализующий фактор для выживших», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что десятки украинских солдат стали жертвами удара армии России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

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