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10:54, 24 октября 2024Россия

Российская ФАБ-3000 разом уничтожила десятки украинских солдат в зоне СВО

Минобороны: ФАБ-3000 нанесен удар по ВСУ, уничтожено до 50 солдат противника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Десятки украинских солдат стали жертвами удара армии России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Удар по месту дислокации отряда операторов беспилотников был нанесен авиабомбой ФАБ-3000.

Установить место нахождения операторов и инструкторов удалось их российских коллегам — «дроноводам» группировки «Южной» группировки войск. По выявленной позиции был нанесен точный удар.

Ранее 24 октября Минобороны отчиталось об уничтожении переправы ВСУ в Харьковской области через реку Оскол. Уничтожение переправы осложнит украинскую логистику в прифронтовой зоне, пояснили в военном ведомстве.

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      Алан Босиков
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