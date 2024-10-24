Минобороны: ФАБ-3000 нанесен удар по ВСУ, уничтожено до 50 солдат противника

Десятки украинских солдат стали жертвами удара армии России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Удар по месту дислокации отряда операторов беспилотников был нанесен авиабомбой ФАБ-3000.

Установить место нахождения операторов и инструкторов удалось их российских коллегам — «дроноводам» группировки «Южной» группировки войск. По выявленной позиции был нанесен точный удар.

Ранее 24 октября Минобороны отчиталось об уничтожении переправы ВСУ в Харьковской области через реку Оскол. Уничтожение переправы осложнит украинскую логистику в прифронтовой зоне, пояснили в военном ведомстве.