Минобороны заявило об уничтожении переправы ВСУ в Харьковской области

МО: ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Армия России ударила по переправе близ Купянска–Узлового в Харьковской области. «Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В октябре Вооруженные силы России подорвали мосты в Суджанском районе Курской области для срыва ротаций и логистики украинской армии. Мосты находились неподалеку от населенного пункта Махновка, где армия России ведет активное контрнаступление.

В июне сообщалось, что ВКС России нанесли мощный удар истребителем-бомбардировщиком Су-34 по ключевой артерии снабжения артиллерии ВСУ под Харьковом — им удалось разрушить понтонный мост в районе Старого Салтова.