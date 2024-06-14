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15:32, 14 июня 2024Бывший СССР

Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

Опубликовано видео удара ВКС России по мосту в Харьковской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителем-бомбардировщиком Су-34 по ключевой артерии снабжения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Благодаря атаке удалось разрушить понтонный мост в районе Старого Салтова.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео удара по сооружению. На кадрах видно, как к мосту подъезжают несколько военных машин, и в этот момент Российская армия ударяет по нему высокоточной ракетой Х-38МЛЭ, в результате чего часть моста складывается и уходит под воду.

ВС России уже в третий раз разрушили ключевую переправу ВСУ в Харьковской области

Впервые Старосалтовский мост был разрушен в ходе боев авиаударом еще в 2022 году, однако позже его восстановили, соорудив понтонную переправу. Позже Вооруженные силы России вновь нанесли удар по путепроводу. Это произошло 10 мая 2024 года во время начала наступления в Харьковской области, однако ВСУ вновь удалось восстановить эту артерию снабжения.

Третий удар был нанесен высокоточной ракетой Х-38МЛЭ, которая является модульной ракетой малой дальности и предназначена для избирательного поражения широкой номенклатуры наземных и надводных целей.

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Данная переправа расположена в 20 километрах от Волчанска и в 30 километрах от Харькова. ВСУ называли ее «дорогой жизни» из-за того, что многие мосты и подъездные пути к Харькову были разрушены.

Ранее Россия ударила по каналу снабжения ВСУ в Донбассе

В начале июня в Одесской области Украины в районе населенного пункта Затока произошел взрыв. По данным военкоров, удар мог быть нанесен по мосту в этом районе — через него снабжались отряды ВСУ. В частности, южная группировка украинской армии и ее крупные формирования в Донбассе.

Удар мог быть нанесен ракетой комплекса «Искандер». Другие подробности не приводятся.

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      Анастасия Алимпиева
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