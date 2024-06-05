В поселке под Одессой произошел взрыв. Там находится канал снабжения ВСУ в Донбассе

В поселке Затока под Одессой вечером 5 июня прогремел взрыв

В Одесской области Украины в районе населенного пункта Затока произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», — говорится в сообщении. «Военная хроника» предполагает, что удар мог быть нанесен по мосту в этом районе.

Удар мог быть нанесен ракетой

По данным «Военной хроники», целью был мост, через который снабжались отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, южная группировка ВСУ и крупные формирования украинской армии в Донбассе. Удар мог быть нанесен ракетой комплекса «Искандер». Источники, передавшие эту информацию, не раскрываются.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Мост в Затоке пытались уничтожить несколько раз, однако каждый раз повреждения удавалось оперативно восстановить. Для ударов применялись как крылатые ракеты, так и безэкипажные катера», — говорится в посте.

В начале мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Одесской области активисты фиксируют скапливание значительных сил на румынской границе. Он добавил, что через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки по ночам практически без перерыва в сторону Украины следуют груженые составы.

Ранее в Одесской области произошла диверсия на железной дороге

В конце мая сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна обнаружили металлические предметы на рельсах. Предположительно, диверсанты хотели, чтобы поезд потерпел крушение.

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Как пишет «Страна.ua», в последнее время на Украине фиксировали несколько попыток диверсий на железной дороге. Так, в конце мая неизвестные подожгли релейный шкаф в Николаевской области.

Ранее в том же месяце диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном переезде в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин подъехали на автомобиле и облили бензином два релейных шкафа, после чего подожгли их. В результате один шкаф сгорел полностью, а второй не пострадал.