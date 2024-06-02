На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?
Очередная диверсия произошла на железной дороге на Украине. Источники издания «Страна.ua» в правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел утром 31 мая в Одесской области.
Отмечается, что за последнее время на Украине зафиксировали несколько попыток устроить диверсию на железной дороге.
Диверсанты хотели, чтобы поезд сошел с рельсов
Собеседник «Страны.ua» сообщил, что сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна обнаружили металлические предметы на рельсах. Предположительно, преступники хотели, чтобы поезд потерпел крушение.
Местное управление Службы безопасности Украины (СБУ) возбудило дело по статье 113 Уголовного кодекса Украины («Диверсия»). Предполагаемых преступников ищут.
На Украине регулярно происходят диверсии на железной дороге
Как пишет «Страна.ua», в последнее время на Украине фиксировали несколько попыток диверсий на железной дороге. Так, в конце мая неизвестные подожгли релейный шкаф в Николаевской области.
Пожар потушили через 20 минут после поджога. Движение поездов не прекращалось. Правонарушители разыскиваются
Ранее в том же месяце преступники подожгли релейный шкаф на железнодорожном переезде в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин подъехали на автомобиле и облили бензином два релейных шкафа, после чего подожгли их. Из-за возгорания один шкаф сгорел полностью, а второй не пострадал. Правонарушителям грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В мае диверсанты хотели устроить теракт на железной дороге Крыма
30 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте в Крыму. По данным ведомства, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны завербовало пятерых жителей полуострова. Управлял диверсантами 54-летний гражданин России.
Один из агентов с украинской стороны должен был остановить поезд взрывчаткой для дальнейшего нанесения ракетного удара. Задержанным вменили статью 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») УК РФ. В их квартирах изъяли четыре самодельных взрывных устройства из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, автомат АК-74, пистолет ТТ, патроны различного калибра и средства связи.