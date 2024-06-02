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15:10, 2 июня 2024Бывший СССР

На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

«Страна»: в Одесской области совершили очередную диверсию на железной дороге

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Очередная диверсия произошла на железной дороге на Украине. Источники издания «Страна.ua» в правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел утром 31 мая в Одесской области.

Отмечается, что за последнее время на Украине зафиксировали несколько попыток устроить диверсию на железной дороге.

Диверсанты хотели, чтобы поезд сошел с рельсов

Собеседник «Страны.ua» сообщил, что сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна обнаружили металлические предметы на рельсах. Предположительно, преступники хотели, чтобы поезд потерпел крушение.

Станция «Одесса - Восточная»

Станция «Одесса - Восточная»

Кадр: Dmitry Garkusha / YouTube

Местное управление Службы безопасности Украины (СБУ) возбудило дело по статье 113 Уголовного кодекса Украины («Диверсия»). Предполагаемых преступников ищут.

На Украине регулярно происходят диверсии на железной дороге

Как пишет «Страна.ua», в последнее время на Украине фиксировали несколько попыток диверсий на железной дороге. Так, в конце мая неизвестные подожгли релейный шкаф в Николаевской области.

Пожар потушили через 20 минут после поджога. Движение поездов не прекращалось. Правонарушители разыскиваются

источник в правоохранительных органах

Ранее в том же месяце преступники подожгли релейный шкаф на железнодорожном переезде в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин подъехали на автомобиле и облили бензином два релейных шкафа, после чего подожгли их. Из-за возгорания один шкаф сгорел полностью, а второй не пострадал. Правонарушителям грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В мае диверсанты хотели устроить теракт на железной дороге Крыма

30 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте в Крыму. По данным ведомства, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны завербовало пятерых жителей полуострова. Управлял диверсантами 54-летний гражданин России.

Один из агентов с украинской стороны должен был остановить поезд взрывчаткой для дальнейшего нанесения ракетного удара. Задержанным вменили статью 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») УК РФ. В их квартирах изъяли четыре самодельных взрывных устройства из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, автомат АК-74, пистолет ТТ, патроны различного калибра и средства связи.

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      Варвара Кошечкина
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