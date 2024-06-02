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12:42, 2 июня 2024Бывший СССР

На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге

В Одесской области произошла диверсия на железной дороге

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Очередная диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел утром 31 мая. «Сотрудниками железнодорожной станции Одесса — Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельс», — сказал источник.

По словам собеседника издания, местное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело по статье «Диверсия».

В конце мая стало известно о планах полковников из охраны президента Украины Владимира Зеленского взорвать главу Главного управления разведки страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В Киеве был создан центр управления беспилотниками, оператор которого должен был сообщить координаты автокортежа Буданова некоему «куратору».

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