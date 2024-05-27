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13:06, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли план охранников Зеленского взорвать Буданова

Times: полковники из охраны Зеленского хотели взорвать кортеж Буданова ракетой

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского при подготовке убийства главы Главного управления разведки страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) должны были сообщить российским военным координаты для ракетного удара. Об этом сообщает Times со ссылкой на анонимного офицера украинской разведки.

В Киеве был создан центр управления беспилотниками, оператор которого должен был сообщить координаты автокортежа Кирилла Буданова некоему «куратору».

По этому месту планировалось нанести удар баллистической ракетой, после чего дрон зафиксировал бы последствия атаки на видео и при необходимости сбросил бы гранаты на выживших.

Также планировалась атака на службы экстренной помощи. Покушение должно было произойти в начале мая этого года.

Источник издания называет организаторами диверсии двух полковников из охраны президента — Андрея Гука и Александра Деркача. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает, что в числе жертв мог оказаться и глава государства.

Ранее СБУ задержала сотрудников Управления государственной охраны Украины по подозрению в покушении на Владимира Зеленского. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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      Илья Таксюр
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