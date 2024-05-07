Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

СБУ заподозрила полковника госохраны Украины Гука в покушении на Зеленского

Служба безопастности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука, подозревая его в покушении на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Помимо покушения на Зеленского, задержанные якобы должны были организовать покушения на начальника СБУ Василия Малюка и главу Главного управления разведки Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как утверждает СБУ, Гук якобы обеспечивал задержанных информацией и вооружением — противопехотными минами МОН-90, заряды к РПГ-7 и FPV-дроны.

Задержанные подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

О задержаннии Андрея Гука с обвинением о передаче секретной информации иностранным спецслужбам сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. УГО Украины занимается охраной органов государственной власти и высших должностных лиц государства.