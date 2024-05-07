Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 7 мая 2024Бывший СССР

Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

СБУ заподозрила полковника госохраны Украины Гука в покушении на Зеленского

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Служба безопастности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука, подозревая его в покушении на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Помимо покушения на Зеленского, задержанные якобы должны были организовать покушения на начальника СБУ Василия Малюка и главу Главного управления разведки Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как утверждает СБУ, Гук якобы обеспечивал задержанных информацией и вооружением — противопехотными минами МОН-90, заряды к РПГ-7 и FPV-дроны.

Задержанные подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

О задержаннии Андрея Гука с обвинением о передаче секретной информации иностранным спецслужбам сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. УГО Украины занимается охраной органов государственной власти и высших должностных лиц государства.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Мишустина ушло в отставку. Когда сформируют новый кабинет министров?

      Украинский нардеп сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой

      SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос

      В России оценили мировые цены на нефть

      В России собрались временно разрешить вывоз бензина из страны

      Агроном назвал правила полива картофеля

      Организатор концерта в Кремле объяснил решение пригласить Орбакайте

      МЧС предупредило о заморозках под Москвой

      Переживший нападение стрелка в церкви пастор поблагодарил бога за осечку

      Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше