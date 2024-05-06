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20:28, 6 мая 2024Бывший СССР

В охране Зеленского обнаружили предателя

СБУ начала чистки в охране Зеленского, задержан глава департамента Андрей Гук

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за передачу секретной информации иностранным спецслужбам начальника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Андрея Гука обвиняют в госизмене за передачу секретной информации об охраняемых лицах (в том числе о президенте Украины) иностранным спецслужбам.

Вместе с ним был задержан еще один сотрудник УГО, которого обвиняют в пособничестве в передаче информации.

Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. Они вместе учились в академии пограничных войск и являются кумовьями. Согласно источникам издания «Страна.ua», Сергей Рудь хотел назначить Гука своим заместителем.

УГО Украины занимается охраной органов государственной власти и высших должностных лиц государства.

Ранее СБУ задержала шестерых бывших сотрудников научных институтов по обвинению в сотрудничестве с Россией. Согласно обвинению, подозреваемые разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

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      Илья Таксюр
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