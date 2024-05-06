В охране Зеленского обнаружили предателя

СБУ начала чистки в охране Зеленского, задержан глава департамента Андрей Гук

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за передачу секретной информации иностранным спецслужбам начальника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Андрея Гука обвиняют в госизмене за передачу секретной информации об охраняемых лицах (в том числе о президенте Украины) иностранным спецслужбам.

Вместе с ним был задержан еще один сотрудник УГО, которого обвиняют в пособничестве в передаче информации.

Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. Они вместе учились в академии пограничных войск и являются кумовьями. Согласно источникам издания «Страна.ua», Сергей Рудь хотел назначить Гука своим заместителем.

УГО Украины занимается охраной органов государственной власти и высших должностных лиц государства.

Ранее СБУ задержала шестерых бывших сотрудников научных институтов по обвинению в сотрудничестве с Россией. Согласно обвинению, подозреваемые разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.