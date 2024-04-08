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14:00, 8 апреля 2024Бывший СССР

Бывших украинских чиновников заподозрили в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила экс-сотрудников проектных институтов в сотрудничестве с Россией

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых экс-сотрудников проектных институтов, которые якобы сотрудничали с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, задержанные экс-чиновники якобы по заказу России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

Речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Как сообщают в СБУ, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели арестовать супругу российского и советского актера Владимира Торсуева. Его жена, гражданка Украины, по его словам, может получить до 5 лет лишения свободы.

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      Алевтина Запольская
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