Бывших украинских чиновников заподозрили в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила экс-сотрудников проектных институтов в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых экс-сотрудников проектных институтов, которые якобы сотрудничали с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, задержанные экс-чиновники якобы по заказу России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

Речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Как сообщают в СБУ, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели арестовать супругу российского и советского актера Владимира Торсуева. Его жена, гражданка Украины, по его словам, может получить до 5 лет лишения свободы.