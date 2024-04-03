На Украине захотели арестовать жену звезды «Приключений Электроника»

Актер Торсуев рассказал, что его жене грозит пять лет тюрьмы на Украине

Российский и советский актер Владимир Торсуев, который получил известность после фильма «Приключения Электроника», рассказал, что его супруге грозит тюрьма на Украине. Интервью с ним публикует издание «Абзац».

Он отметил, что его жена является гражданкой Украины. «Сейчас, к счастью, она получила уже российское гражданство. Служба безопасности Украины (СБУ) работает, не дремлет — ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена "террориста"», — поделился он.

Актер назвал сложившуюся ситуацию «бредом» и рассказал, что из-за этого супруга не смогла посетить похороны матери, так как ее сразу бы арестовали. «За что? За то, что она замужем за Торсуевым», — добавил он.

Ранее Владимир Торсуев рассказал, что чуть не попал в плен к украинцам. Артист поведал, что в 2014 году вместе с братом-близнецом Юрием посетил Донбасс. Тогда об их приезде доложили СБУ, и за Торсуевыми выслали специальную группу, чтобы выкрасть актеров.