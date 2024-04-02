Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

Актер Торсуев рассказал, что в 2014 году чуть не попал в плен к украинцам

Российский и советский актер Владимир Торсуев, который получил известность после фильма «Приключения Электроника», рассказал, что чуть не попал в плен к украинцам. Интервью с ним публикует издание «Абзац».

Артист поведал, что в 2014 году вместе с братом-близнецом Юрием посетил Донбасс. Тогда об их приезде доложили Службе безопасности Украины (СБУ), и за Торсуевыми выслали специальную группу, чтобы выкрасть актеров.

Торсуев объяснил, что вместе с братом пытался покинуть город на рейсовом автобусе, однако тогда из-за эвакуации на них сажали только женщин и детей. В результате братья решили возвращаться самостоятельно. На границе с Россией им встретилась женщина, пообещавшая помочь, — за актерами приехал транспорт с пятью мужчинами и двумя женщинами.

«Сели в автобус, через 15 минут уже поняли, что едем не туда. И они недоброжелательные, прямо скажем, были, и поехали мы не в ту сторону. Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем, адреналинчика, простите за сленг, хапнули. Притом дама кричала: "Валите этих сволочей". [Они] как в тире стояли, по нам стреляли», — поведал звезда «Приключений Электроника».

В феврале СБУ сообщила о подозрении певице Таисии Повалий.