ФСБ предотвратила серию терактов на железной дороге Крыма. Что хотели сделать диверсанты?

Задержанный в Крыму агент сообщил о планах нанесения ударов ВСУ по поездам

ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте. Диверсантов задержали на территории Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны завербовало пятерых жителей Крыма. Управлял диверсантами 54-летний гражданин России.

По словам одного из агентов с украинской стороны, он должен был остановить поезд взрывчаткой для дальнейшего нанесения ракетного удара. На допросе задержанный также сообщил, что владел координатами по железной дороге.

Диверсанты хотели остановить движение поездов по всему Крыму

Молодые люди, завербованные ГУР, собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск. Помимо этого, они готовили информацию о расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, сведения об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Теракты готовились на железной дороге в различных районах Крыма, чтобы остановить движение поездов, в том числе составов военного назначения.

При каких обстоятельствах были задержаны диверсанты, не сообщается. При этом известно, что их главарь — 54-летний гражданин России — подорвался при извлечении взрывчатки из схрона, после чего остальные были задержаны. Им вменили статью 222 УК РФ. В их квартирах изъяли четыре СВУ из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, автомат АК-74, пистолет ТТ, патроны различного калибра и средства связи.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Крымские диверсанты пытаются атаковать железную дорогу не в первый раз

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал еще про одного диверсанта, который готовил взрыв на железной дороге в Кировском районе и подорвался на своей бомбе. По его словам, диверсант хотел заложить взрывчатку под дорогу, но она неожиданно сдетонировала. Крымский глава не раскрыл, когда это произошло, однако он добавил, что все попытки диверсий в регионе расследованы, а подозреваемые и обвиняемые задержаны.

В середине мая ФСБ предотвратила очередной теракт на крымской железной дороге. Пара молодых людей 24 и 25 лет была завербована Украиной. ФСБ также показала допрос одного из задержанных. После этого глава региона обратился к ФСБ и поблагодарил силовиков за бдительность.

В начале мая в Керчи задержали безработного 30-летнего жителя, который планировал совершить теракт на железной дороге. Мужчину тоже завербовали спецслужбы Украины. В его задачу входило подорвать рельсы с помощью самодельной взрывчатки, чтобы замедлить поставки топлива в зону СВО. К действиям в Керчи он готовился с декабря 2023 года по апрель 2024-го.

В январе Аксенов также сообщал о задержании всех совершавших теракты крымских диверсантов. Он отмечал, что теперь их ждет тюрьма.