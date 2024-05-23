Готовивший взрыв на железной дороге в Крыму диверсант подорвался на своей бомбе

РИА: Аксенов заявил, что готовивший взрыв на ЖД в Крыму диверсант сам подорвался

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готовивший взрыв на железной дороге (ЖД) в Кировском районе диверсант подорвался на своей бомбе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, злоумышленник подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ). Он рассказал, что диверсант нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, но она сдетонировала. Отмечается, что глава Крыма не уточнил, когда произошло это происшествие. Однако он отметил, что все случаи диверсий и их подготовки в регионе расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали двоих местных жителей при попытке диверсии на железной дороге.