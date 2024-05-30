ФСБ предотвратила серию терактов на ж/д транспорте в Крыму

В Крыму ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, теракты планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовало пять жителей Крыма. Они собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российской армии, расположении объектов противовоздушной обороны и топливно-энергетического комплекса, сведения об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

Фигуранты готовили теракты на железнодорожных путях в районах Крыма, чтобы остановить движение поездов. Руководил ими 54-летний гражданин России. Он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальных диверсантов арестовали. Из их квартир изъяли четыре самодельных взрывных устройства из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибр, составные части оружия и средства связи.

Возбуждены дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

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