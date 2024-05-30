Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 30 мая 2024Силовые структуры

В Крыму ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте

ФСБ предотвратила серию терактов на ж/д транспорте в Крыму
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, теракты планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовало пять жителей Крыма. Они собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российской армии, расположении объектов противовоздушной обороны и топливно-энергетического комплекса, сведения об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

Фигуранты готовили теракты на железнодорожных путях в районах Крыма, чтобы остановить движение поездов. Руководил ими 54-летний гражданин России. Он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальных диверсантов арестовали. Из их квартир изъяли четыре самодельных взрывных устройства из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибр, составные части оружия и средства связи.

Возбуждены дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Херсонской области по подозрению в государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Мать Заворотнюк отреагировала на новости о смерти дочери

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

      Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше