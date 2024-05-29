ФСБ задержала жительницу Херсонской области по подозрению в госизмене

В Херсонской области ФСБ задержала женщину, подозреваемую в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Херсонской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ведомства.

Согласно данным следствия, задержанная с октября 2022 года по ноябрь 2023-го следила за военной техникой Российской армии и передавала сведения о ее расположении на Украину через социальные сети. Полученные данные украинские военные использовали для нанесения ударов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Иркутский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 24-летнего жителя Ангарска, который фотографировал производственные объекты, выполняя задания украинских спецслужб. Его признали виновным в госизмене.