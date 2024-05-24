Россиянин сфотографировал производственные объекты и получил 12 лет колонии

Жителю Ангарска дали 12 лет колонии за фотографии производственных объектов

Иркутский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 24-летнего жителя Ангарска, который фотографировал производственные объекты, выполняя задания украинских спецслужб. Об этом сообщает «Ircity.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Его признали виновным в госизмене.

По данным следствия, мужчина, являясь работником одного из производственных предприятий Иркутской области, подготовил сведения и фотографии, характеризующие состояние объекта и выпускаемой им продукции, для передачи Службе безопасности Украины. Кроме того, он же публиковал материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование Вооруженных сил Украины. Его противоправная деятельность была пресечена в Нижегородской области.