Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 13 мая 2024Силовые структуры

Бывший сотрудник «Яндекса» стал фигурантом дела ФСБ о госизмене

ФСБ возбудила дело против экс-сотрудника «Яндекса» за спонсирование ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Мужчина задержан, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). По данным ФСБ, он переводил с начала проведения специальной военной операции (СВО) денежные средства украинскому фонду на покупку для ВСУ бронетехники, боеприпасов и экипировки. Его противоправная деятельность была пресечена в Нижегородской области.

Он участвовал в несанкционированных митингах, за что был привлечен к административной ответственности. Также россиянин скрылся от частичной мобилизации, уехав из страны.

26 апреля сообщалось, что суд приговор к девяти годам колонии строгого режима жителя Татарстана, который пытался выехать из России через Белгородскую область и воевать на стороне ВСУ. Мужчина признан виновным в госизмене.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Задержанный ФСБ бывший сотрудник «Яндекса» признался в госизмене
      Последние новости

      «Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

      Штурм спецназом квартиры с наркодилерами попал на видео

      Ольга Серябкина в полупрозрачной юбке станцевала на камеру

      В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

      Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

      Раскрыты цели российских войск под Харьковом

      Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор диких растений

      Названы способы восстановиться после майских праздников

      В зоне СВО рассказали о защите ЗРК от беспилотников

      Бывший глава Пентагона оценил смену министра обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше