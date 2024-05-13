Бывший сотрудник «Яндекса» стал фигурантом дела ФСБ о госизмене

ФСБ возбудила дело против экс-сотрудника «Яндекса» за спонсирование ВСУ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Мужчина задержан, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). По данным ФСБ, он переводил с начала проведения специальной военной операции (СВО) денежные средства украинскому фонду на покупку для ВСУ бронетехники, боеприпасов и экипировки. Его противоправная деятельность была пресечена в Нижегородской области.

Он участвовал в несанкционированных митингах, за что был привлечен к административной ответственности. Также россиянин скрылся от частичной мобилизации, уехав из страны.

26 апреля сообщалось, что суд приговор к девяти годам колонии строгого режима жителя Татарстана, который пытался выехать из России через Белгородскую область и воевать на стороне ВСУ. Мужчина признан виновным в госизмене.