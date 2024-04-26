Планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина осудили

Суд дал 9 лет жителю Татарстана за попытку выехать из России и вступить в ВСУ

Суд приговор к девяти годам колонии строгого режима жителя Татарстана, который пытался выехать из России через Белгородскую область и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по области.

По данным следствия, 30-летний мужчина планировал незаконно пересечь российскую границу и вступить в действующую на территории Украины террористическую организацию. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 275 («Приготовление к государственной измене»), 30 и 205.5 («Приготовление к участию в деятельность террористической организации») УК РФ.

Ранее суд в Тамбовской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя, который пытался выехать из России через Турцию и вступить в ряды ВСУ. Его признали виновным по статье о приготовлении к госизмене.

