Россиянин попытался вступить в ряды ВСУ и получил срок за госизмену

Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ

Суд в Тамбовской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя, который пытался выехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным следствия, мужчина вступил в переписку с представителями националистического формирования Украины, готовящего добровольцев из числа российских граждан для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. В период с апреля по июнь 2023 года он занимался поиском и изучением специализированной литературы, а затем попытался выехать через Турцию на территорию Украины.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов и возбудили в отношении него уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Ранее Верховный суд Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который поджег объект транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Его признали виновным по статьям о диверсии и государственной измене.