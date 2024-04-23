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07:15, 23 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд дал 10 лет мужчине по делу о диверсии и госизмене

В Бурятии мужчину приговорили к 10 годам колонии за диверсию и госизмену

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Госизмена») и части 1 статьи 281 («Диверсия») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

По данным ведомства, осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Таким образом он оказал помощь иностранному государству или его представителям.

Ранее стало известно, что в Самаре ФСБ задержала двух 16-летних подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж.

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      Екатерина Кашурникова
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