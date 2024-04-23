Российский суд дал 10 лет мужчине по делу о диверсии и госизмене

В Бурятии мужчину приговорили к 10 годам колонии за диверсию и госизмену

Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Госизмена») и части 1 статьи 281 («Диверсия») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

По данным ведомства, осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Таким образом он оказал помощь иностранному государству или его представителям.

Ранее стало известно, что в Самаре ФСБ задержала двух 16-летних подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж.