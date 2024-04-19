ФСБ задержала подростков за попытку поджечь вертолет на российском аэродроме

В Самаре ФСБ задержала двух подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8

В Самаре ФСБ задержала двух 16-летних подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, старшеклассники из Тольятти действовали по заданию спецслужб Украины. Ранее они уже организовали другие теракты и диверсии в Самарской области — подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции Жигулевское Море.

Теперь в отношении них возбуждено дело по статье о покушении на совершение теракта.

Ранее стало известно, что в Кировской области суд вынес приговор двум подросткам за поджог на железной дороге.