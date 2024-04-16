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18:07, 16 апреля 2024Силовые структуры

Двух российских подростков отправили в колонию за поджог на железной дороге

В Кировской области двое подростков получили сроки за поджог на железной дороге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кировской области суд вынес приговор двум подросткам за поджог на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

16-летний местный житель получил шесть лет в воспитательной колонии, его старший приятель в возрасте 18 лет отправится на шесть лет и три месяца в колонию общего режима. Оба признаны виновными в совершении диверсии. Они полностью возместили причиненный ущерб.

Следствие и суд установили, что они в сентябре 2023 года облили легковоспламеняющейся жидкостью релейный железнодорожный шкаф, обеспечивающий управление поездами и светофорами на перегоне «Киров — Киров-Котласский» Горьковской железной дороги. Задание на совершение диверсии и инструкцию по изготовлению горючей смеси подростки получили в мессенджере с абонентского номера, зарегистрированного на территории Украины. Поджигателям было заплачено 10 тысяч рублей.

16 апреля сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении двух членов диверсионного сообщества, которые шантажом принуждали российских школьников поджигать релейные шкафы на Киевском направлении Московской железной дороги.

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      Любовь Ширижик
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