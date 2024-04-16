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17:17, 16 апреля 2024Силовые структуры

Начался суд над диверсантами за принуждение российских школьников к поджогам

В Москве судят членов диверсионного сообщества, принуждавших детей к поджогам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении двух членов диверсионного сообщества, которые шантажом принуждали российских школьников поджигать релейные шкафы на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 апреля.

Судят двух ранее судимых жителей поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа Московской области Кирилла Горькова и Евгения Заичкина, предполагаемых организаторов диверсий. Это первое в России подобное уголовное дело, когда на скамье подсудимых оказались диверсанты-шантажисты.

Из материалов дела следует, что они выполняли задание украинских спецслужб по дестабилизации ситуации в Московском регионе. Им предложили за поджог каждого релейного шкафа 90 тысяч рублей, чтобы сорвать поставку военной техники и личного состава в зону специальной военной операции (СВО). Заичкина и Горькова задержали после поимки трех подростков, которые подожгли релейные шкафы в апреле 2023 года в Наро-Фоминском районе. На допросах дети рассказали, что их заставили шантажом пойти на диверсии ранее судимые мужчины.

Заичкин обвиняется в поджоге одного релейного шкафа и участии в диверсионном сообществе, а Горькову вменяется три поджога и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления. Один частично признал вину, второй категорически отвергает обвинения.

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      Любовь Ширижик
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