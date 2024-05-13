Задержанный ФСБ бывший сотрудник «Яндекса» признался в госизмене

ФСБ: задержанный за госизмену экс-сотрудник «Яндекса» признал перевод денег ВСУ

Начало событий в новости Бывший сотрудник «Яндекса» стал фигурантом дела ФСБ о госизмене

Задержанный сотрудниками ФСБ бывший сотрудник компании «Яндекс» признался в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он говорит на оперативном видео, предоставленном ТАСС российской спецслужбой.

На кадрах сотрудники ФСБ задерживают мужчину, в машине он говорит, что переводил деньги украинскому фонду с февраля 2022 года.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, он спонсировал ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Переведенные им денежные средства шли на покупку бронетехники, боеприпасов и экипировки. Его задержали в Нижегородской области.

Мужчина в прошлом участвовал в несанкционированных митингах, за что был привлечен к административной ответственности. Также он скрылся от частичной мобилизации, уехав из страны.