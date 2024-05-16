Допрос одного из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму попал на видео

ФСБ показала видео допроса фигуранта дела о подготовке теракта в Крыму

ФСБ показала видео допроса 25-летнего фигуранта дела о подготовке теракта в Крыму. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчина рассказывает, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах противовоздушной обороны, прикрывающих Крымский мост. Также он объясняет, как происходило его общение с куратором.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Силовики задержали 25-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. В отношении них следователи возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Россиян арестовали. Они уже сознались в содеянном и сотрудничают со следствием.

В ФСБ рассказали, что в апреле пара забрала из схрона в Севастополе взрывное устройство. Его они пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Их план не осуществился, потому что злоумышленников задержали в момент совершения преступления.