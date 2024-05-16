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09:48, 16 мая 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в российском регионе

ФСБ России предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержаны двое

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате правоохранители задержали 25-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. В отношении них следователи завели уголовное дело о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Россиян арестовали. Они уже сознались в содеянном и сотрудничают со следствием.

В ФСБ рассказали, что в апреле пара забрала из схрона в Севастополе взрывное устройство. Его они пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Их план не осуществился, потому что злоумышленников задержали в момент совершения преступления.

В октябре 2023 года мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Потом он предложил выполнять задания украинских спецслужб сожительнице. Вместе они фотографировали места, где живут военные, располагаются средства противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса в Крыму.

Ранее в Керчи задержали безработного 30-летнего жителя, который планировал совершить теракт на железной дороге.

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