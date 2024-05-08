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17:55, 8 мая 2024Силовые структуры

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

«Коммерсантъ»: в Крыму предотвратили теракт на железной дороге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Керчи задержали безработного 30-летнего жителя, который планировал совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчину завербовали украинские спецслужбы. С помощью самодельной взрывчатки он хотел подорвать рельсы, чтобы нарушить поставки топлива в зону СВО. Преступление он готовился совершить с декабря 2023 года по апрель 2024-го.

Во время обысков в его доме силовики нашли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Мужчина рассказал, что их он приобрел по указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Артем. Тот обучал мужчину в онлайн-режиме диверсионно-террористической деятельности. За выполнение задания куратор обещал хорошо заплатить и помочь выехать из России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Сообщается, что ранее мужчина был судим за грабеж.

Ранее в Службе внешней разведки раскрыли детали расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

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