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07:22, 8 мая 2024Силовые структуры

В СВР раскрыли детали расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Причастных к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают. Об этом
сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ведется расследование с целью установить причастных к трагедии.

Нападение на «Крокус» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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