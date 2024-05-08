В СВР раскрыли детали расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Причастных к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают. Об этом

сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ведется расследование с целью установить причастных к трагедии.

Нападение на «Крокус» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.