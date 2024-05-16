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10:33, 16 мая 2024Силовые структуры

Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

Фигурант дела о подготовке теракта в Керчи рассказал о планах диверсии
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в российском регионе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку теракта на железной дороге 25-летний мужчина рассказал о том, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекты системы ПВО в Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео показаний фигуранта, распространенное Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Он рассказал, что Киев требовал любую информацию о российских военнослужащих, военных объектах и фотографии ПВО в Керчи. По его словам, также была идея передать ему небольшой беспилотник и научить его управлять им, снабдить полной инструкцией, как БПЛА наносит удар, предположительно, по средствам ПВО в районе Керчи. Молодой человек признался, что Украина не смогла передать ему беспилотник из-за того, что он разрушается при передаче. Также фигурант отметил, что он работал с куратором. Он дал задачу — забрать из тайника в Севастополе взрывчатку и требовал совершить с помощью нее подрыв на железной дороге в Керчи, также он скинул фотографию, на которой показано, как правильно закладывать взрывчатку под рельсы.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Силовики задержали 25-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу.

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      Анна Габай
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