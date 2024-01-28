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11:25, 28 января 2024Россия

Аксенов заявил о задержании всех совершавших теракты в Крыму групп диверсантов

Сергей Аксенов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

Все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью региональной телекомпании «Вести-Крым».

Он рассказал, что удалось задержать абсолютно всех диверсантов. Теперь их ждет тюрьма или более трагичная судьба, пояснил Аксенов.

Глава Крыма отметил действия силовиков и правоохранителей, сказав, что благодаря им полуостров защищен. «Мы все без исключения знаем свои зоны ответственности в случае любого развития ситуации», — подытожил он.

Ранее Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда в Херсонскую область. Его указом были определены контрольно-пропускные пункты на административной границе двух регионов, через которые можно попасть в Херсонскую область.

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      Екатерина Кашурникова
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