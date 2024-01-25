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13:37, 25 января 2024Россия

В Крыму ввели особый порядок въезда в Херсонскую область

Глава Крыма Аксенов ввел особый порядок въезда в Херсонскую область

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда в Херсонскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Указом Аксенова были определены контрольно-пропускные пункты на административной границе двух регионов, через которые можно попасть в Херсонскую область.

«Местами пересечения административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск, Джанкой», — говорится в документе, подписанном главой Крыма.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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