В Крыму ввели особый порядок въезда в Херсонскую область

Глава Крыма Аксенов ввел особый порядок въезда в Херсонскую область

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда в Херсонскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Указом Аксенова были определены контрольно-пропускные пункты на административной границе двух регионов, через которые можно попасть в Херсонскую область.

«Местами пересечения административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск, Джанкой», — говорится в документе, подписанном главой Крыма.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.