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10:02, 30 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты цели задержанных в Крыму пяти украинских диверсантов

Задержанные в Крыму диверсанты планировали парализовать движение поездов
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Целями задержанных в Крыму завербованных украинской военной разведкой диверсантов были железнодорожные объекты в различных районах полуострова. Подробности в четверг, 30 мая, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, своими действиями пять сторонников Украины должны были парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. Кроме того, они собирали и передавали информацию об организации охраны и обороны Крымского моста.

ФСБ сообщила о задержании диверсантов 30 мая. Руководил группой диверсантов 54-летний гражданин России. Он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальных диверсантов арестовали.

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      Владимир Седов
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