Раскрыты цели задержанных в Крыму пяти украинских диверсантов

Задержанные в Крыму диверсанты планировали парализовать движение поездов

Целями задержанных в Крыму завербованных украинской военной разведкой диверсантов были железнодорожные объекты в различных районах полуострова. Подробности в четверг, 30 мая, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, своими действиями пять сторонников Украины должны были парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. Кроме того, они собирали и передавали информацию об организации охраны и обороны Крымского моста.

ФСБ сообщила о задержании диверсантов 30 мая. Руководил группой диверсантов 54-летний гражданин России. Он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальных диверсантов арестовали.