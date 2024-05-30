Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:14, 30 мая 2024Силовые структуры

Задержанный в Крыму агент раскрыл детали предотвращенного теракта

Задержанный в Крыму агент сообщил о планах нанесения ракетных ударов по поездам
Начало событий в новости Раскрыты цели задержанных в Крыму пяти украинских диверсантов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанный в Крыму украинский агент сообщил, что должен был остановить поезд взрывчаткой для дальнейшего нанесения по нему ракетного удара. Такие детали предотвращенного теракта в четверг, 30 мая, раскрывает РИА Новости.

По словам диверсанта, куратор отправил ему координаты на железной дороге, где планировалось заложить взрывчатку под рельс. После взрыва и последующей остановки поезда по составу был бы нанесен ракетный удар.

О предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму и задержании диверсантов стало известно ранее 30 мая. Известно, что их группой руководил 54-летний гражданин России — он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальные украинские агенты были арестованы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      Актер Иван Краско переехал в квартиру к чужой семье

      В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

      Москвичей предупредили о дожде с грозой

      Названы сроки открытия круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути

      На Варламова составили протокол о дискредитации Российской армии

      Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

      В Харьковской области нашли западных наемников и «ярых нацистов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше