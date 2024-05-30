Задержанный в Крыму агент раскрыл детали предотвращенного теракта

Задержанный в Крыму агент сообщил о планах нанесения ракетных ударов по поездам

Задержанный в Крыму украинский агент сообщил, что должен был остановить поезд взрывчаткой для дальнейшего нанесения по нему ракетного удара. Такие детали предотвращенного теракта в четверг, 30 мая, раскрывает РИА Новости.

По словам диверсанта, куратор отправил ему координаты на железной дороге, где планировалось заложить взрывчатку под рельс. После взрыва и последующей остановки поезда по составу был бы нанесен ракетный удар.

О предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму и задержании диверсантов стало известно ранее 30 мая. Известно, что их группой руководил 54-летний гражданин России — он подорвался при извлечении взрывчатки из схрона. Остальные украинские агенты были арестованы.

