Торговый партнер России резко сократил закупки нефти

Bloomberg: В июне импорт сырой нефти в Китай резко сократился до десятилетнего минимума

В июне импорт сырой нефти в Китай резко сократился до десятилетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает Bloomberg.

В первый месяц лета закупки сырья сократились на 41 процент в годовом исчислении до 29,27 миллиона тонн — это самый низкий показатель с октября 2016 года. Месяц к месяцу поставки упали на 12 процентов.

Как отмечают аналитики, срыв перемирия между США и Ираном омрачает перспективы возобновления поставок через Ормузский пролив — поставки из стран ближнего Востока через эту транспортную артерию обеспечивают порядка половины закупок нефти одним из основных торговых партнеров России. Тем не менее нефтяной рынок ждет признаков того, что импорт достиг дна и что Пекин начнет пополнять запасы.

На фоне сокращения закупок нефти импорт природного газа в КНР в июне вырос на 3,7 процента и достиг пятимесячного максимума в 10,93 миллиона тонн. Объемы были увеличены за счет роста импорта морским путем из-за снижения внутренней добычи и истощения запасов в хранилищах. Поставки другого основного энергоресурса, угля, в прошлом месяце выросли на 30 процентов, до 42,78 миллиона тонн, что стало очередным рекордом за последние пять месяцев.

Ранее исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури предупредил, что если судоходство в Ормузском проливе останется нарушенным в августе, мировые цены на нефть вновь устремятся вверх. Это, в свою очередь, существенно охладит глобальный спрос на сырье и подтолкнет страны к более активному переходу на возобновляемые источники энергии, полагают эксперты.