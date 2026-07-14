Лукашенко рассказал о выведении красной породы белорусских коров

Лукашенко: Нужно создать программу по разведению в Белоруссии красной породы коров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам разработать четкую программу по разведению в республике красной породы коров. Его высказывания, прозвучавшие во время посещения сельхозпредприятия «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, приводит БелТА.

По словам Лукашенко, несколько лет назад по просьбе аграриев и ученых из бюджета были выделены средства на закупку в Дании 1200 коров, на основе которых планировалось вывести в Белоруссии свою породу, приспособленную к местным условиям. В дальнейшем, по словам белорусского лидера, «началась эпопея», и реализация проекта пошла слишком медленными темпами.

Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал ему о племенной работе, которую проводят ученые, а также нюансах формирования хорошего генетического задела, что позволит к 2030 году говорить именно о выведении белорусской породы.

Лукашенко в связи с этим призвал создать «конкретную программу». «Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. По результату — сколько должно каждый год быть этих коров, комплексы.... Целая программа. Чтобы мы посмотрели по результатам и дали оценку», — сказал глава государства.

Ранее на этой неделе он призвал белорусов «настойчиво переходить» на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только в качестве резерва. Лукашенко уточнил, что в стране достаточно местного древесного сырья, которое надо эффективно перерабатывать и использовать.