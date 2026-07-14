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11:55, 14 июля 2026Бывший СССР

Жена Макрона расцеловала Зеленского

Бриджит Макрон дважды поцеловала Зеленского при встрече во Франции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Первая леди Франции Бриджит Макрон дважды поцеловала президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Париже во время празднования дня взятия Бастилии — главного французского национального праздника. Видео их встречи публикует Telegram-канал «Новости.LIVE».

На опубликованных кадрах Зеленский выходит из служебного автомобиля вместе с супругой Еленой. Первым Макрон поздоровалась с ним, дважды поцеловав украинского лидера.

Сообщается, что в параде в честь дня взятия Бастилии примут участие боевая авиация и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2026 году праздник прошел параллельно с саммитом «Коалиции желающих», состоящей из стран Североатлантического альянса (НАТО), Евросоюза и Украины, а также Молдавии и Северной Македонии. Зеленский анонсировал обсуждение в ходе мероприятия вопросов построения новой антибаллистической системы.

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