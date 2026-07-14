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01:25, 14 июля 2026Мир

Президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Nemanja Cabric / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Политик напомнил, что Украина подписала контракт на 16 французских истребителей Rafale, а такде контракт на совместное европейское производство систем Freya. Над противобаллистическими ракетами Aster будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом. Кроме того, республика приобрела франко-итальянские ракетные комплексы SAMP/T.

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — подчеркнул Вучич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча украинского и французского президентов.

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