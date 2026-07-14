Президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Политик напомнил, что Украина подписала контракт на 16 французских истребителей Rafale, а такде контракт на совместное европейское производство систем Freya. Над противобаллистическими ракетами Aster будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом. Кроме того, республика приобрела франко-итальянские ракетные комплексы SAMP/T.

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — подчеркнул Вучич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча украинского и французского президентов.

