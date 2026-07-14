«Воспитывающий» жену насилием российский блогер заинтересовал следователей

В Псковской области СК начал проверку блогера, избившего жену на камеру

В Псковской области следователи начали проверку блогера, «воспитывавшего» жену насилием на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По информации ТАСС, правоохранители организовали проверку после того, как в социальных сетях появились видео, на которых мужчина бьет жену, плюет ей в лицо и называет все это «воспитанием». После того, как видео вызвали общественный резонанс, он назвал съемку постановочной, свою вину признал и извинился. Кроме того, он заявил, что у него крепкая и здоровая семья, в которой нет насилия и драк.

По данным следствия, все произошло в Великих Луках. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят всесторонний анализ условий проживания ребенка. По итогу проверки будет принято соответствующее решение.

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