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Силовые структуры
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11:56, 14 июля 2026Силовые структуры

«Воспитывающий» жену насилием российский блогер заинтересовал следователей

В Псковской области СК начал проверку блогера, избившего жену на камеру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Псковской области следователи начали проверку блогера, «воспитывавшего» жену насилием на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По информации ТАСС, правоохранители организовали проверку после того, как в социальных сетях появились видео, на которых мужчина бьет жену, плюет ей в лицо и называет все это «воспитанием». После того, как видео вызвали общественный резонанс, он назвал съемку постановочной, свою вину признал и извинился. Кроме того, он заявил, что у него крепкая и здоровая семья, в которой нет насилия и драк.

По данным следствия, все произошло в Великих Луках. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят всесторонний анализ условий проживания ребенка. По итогу проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что в Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником.

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