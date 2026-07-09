Россиянин заколол соперника во время конфликта из-за любимой девушки

Заколовший соперника из-за девушки мужчина предстанет перед судом в Томской области

В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел к квартире соперника, избил его, а затем нанес не менее 56 колотых ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.