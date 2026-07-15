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Из жизни
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21:05, 15 июля 2026Из жизни

Мужчина годами накачивал партнершу наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

В Великобритании мужчина 11 лет позволял незнакомцам насиловать свою партнершу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jevanto Productions / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 47-летний мужчина сознался, что позволял незнакомцам насиловать свою партнершу и снимал это на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

С 2014 по 2026 год мужчина накачивал партнершу наркотиками и насиловал ее вместе с другими мужчинами. На одном видео женщина была привязана за руки и за ноги к кровати. Предполагается, что часть изнасилований происходила, когда жертва спала.

Во время изнасилований мужчина использовал различные предметы и оставлял надписи на теле партнерши.

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На заседании суда мужчина плакал. Ему вынесут приговор в сентябре.

Судья Дэвид Херберт заявил, что мужчине стоит ожидать серьезного наказания, вплоть до пожизненного заключения. Окружной королевский прокурор Эндрю Хопкинсон добавил: «Это была продолжительная кампания насилия, и жертва проявляла огромное мужество на протяжении всего процесса».

Ранее сообщалось, что в Швеции бывшего члена известного мотоклуба «Ангелы ада» обвинили в сексуальной эксплуатации жены. Он заставлял ее оказывать секс-услуги десяткам мужчин, а также записывать видео интимного характера для саморекламы.

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