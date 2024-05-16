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10:14, 16 мая 2024Россия

Глава Крыма обратился к ФСБ после предотвращения теракта в регионе

Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе
Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ проявили профессионализм и бдительность, предотвратив террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом в Telegram-канале заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

Как отметил чиновник, причастные к теракту уже задержаны. Он отметил, что они были завербованы украинскими спецслужбами.

«Благодарю сотрудников ФСБ (...) за надежную защиту нашей республики», — обратился к спецслужбам Аксенов.

О предотвращенном теракте стало известно сегодня, 16 мая. ФСБ также показала видео допроса 25-летнего фигуранта дела о подготовке теракта в Крыму. На кадрах мужчина рассказывает, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах противовоздушной обороны, прикрывающих Крымский мост. Также он объясняет, как происходило его общение с куратором.

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