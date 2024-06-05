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17:18, 5 июня 2024Бывший СССР

Взрыв прозвучал в Одесской области

В Одесской области в районе Затоки прозвучал взрыв

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одесской области Украины в районе населенного пункта Затоки произошел взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», — указано в сообщении.

Помимо этого, о взрыве передало издание «Общественное». Как сообщается, взрыв был слышен и в самой Одессе.

Ранее о взрыве стало известно в Харьковской области. Взрыв прогремел в Харькове 5 июня около 15:00. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах также отсутствует.

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      Валентин Карант
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